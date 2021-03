Vinícius Júnior deviendra grand

Lors de la victoire du Real Madrid face à l'Atalanta ce mardi en Ligue des Champions (3-1), Vinícius Júnior a montré toutes ses facettes. Celle d'un attaquant intenable pour les défenseurs adverses, mais aussi celle d'un buteur maladroit face aux cages. Et cela tombe bien, ce dernier point se travaille.

Le Real surclasse l'Atalanta

Il y a de la samba dans l'air

Vinícius Júnior, vidi et vici ?

S'il fallait expliquer le début de carrière de Vinícius Júnior à une personne qui ne l'a jamais vu jouer, il suffirait de lui montrer la 51minute de ce huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atalanta. Revenu défendre, le Brésilien récupère le ballon, claque un grand pont sur Matteo Pessina avant de demander le une-deux avec Ferland Mendy. Le Français s'exécute en envoyant en profondeur le TGV lancé dans le couloir gauche. La suite ? Vinícius Júnior fait danser deux défenseurs de laet se retrouve seul aux six mètres face à Marco Sportiello. Et alors qu'un bon vieux plat du pied aurait suffi, l'ancien de Flamengo tente un extérieur du droit qui termine à gauche du poteau. Pour le plus grand malheur de son coéquipier Sergio Ramos qui se prend la tête à deux mains et s'écroule au sol. Pourtant, le capitaine desdevrait être habitué à ce genre de scènes.Pour autant, faut-il réellement blâmer Vinícius Júnior sur cette action ? Certes il fait preuve d'une grande maladresse mais cette occasion, le Brésilien se l'est procurée tout seul. Alors il a aussi le droit de la saborder tout seul. C'est un fait, celui qui arborait à ses débuts au Real Madrid un joli appareil dentaire n'a pas la classe d'un Karim Benzema, auteur d'une nouvelle performance ahurissante au cours de laquelle il n'aura tout simplement rien raté. Mais il n'empêche que lorsque Vinícius a le ballon dans les pieds, il se passe toujours quelque chose. Certes, le plus souvent, cela se termine par une frappe manquée, un dribble qui ne passe pas ou une course directement en sortie de but. Mais il a le mérite de faire vibrer la personne qui le regarde.Et cela finit par payer parfois comme face à