Vincenzo Montella : "Il y a moins de talents en Serie A aujourd'hui que lorsque j'y jouais"

Après des expériences en demi-teinte du côté de Séville et de la Fiorentina en 2019, c'est sur le banc d'Adana Demirspor que revit Vincenzo Montella. À 48 ans, le buteur vedette de la Roma des années 2000 a pris le temps de parler de sa nouvelle vie à la tête de l'actuel leader du championnat turc, du football italien, mais également de ses souvenirs dans la Ville Éternelle... et de cinéma.

Non. J'ai accepté de devenir le coach d'Adana Demirspor, car le président a réussi à me convaincre avec des arguments, des objectifs. La proposition était stimulante. Jusqu'à présent, cela se passe bien c'est vrai. Mais dans le football, rien n'est jamais définitif. C'est pour cela qu'il faut continuer à travailler et avoir de grandes exigences.Après un break entre ma dernière expérienceet celle-ci, j'avais cette envie de grandir. J'ai eu d'autres opportunités avant Adana, mais elles ne me plaisaient pas. Pendant la pandémie, j'étais bien chez moi et j'avais pris la décision d'attendre qu'une proposition correspondant à mes attentes arrive pour accepter. Plutôt que d'accepter trop vite un challenge. Quand Adana m'a contacté, j'ai pris le temps de venir pour voir la structure, le club, la ville, et j'ai accepté avec enthousiasme.Je ne connaissais pas grand-chose d'Adana, hormis que Mario Balotelli, Gökhan Inler et Benjamin Stambouli y jouaient. J'ai appelé certains d'entre eux, puis je me suis entretenu avec le président que je suis allé rencontrer sur place au moment de signer. J'avais besoin de savoir où j'allais, de me rendre compte aussi par moi-même où je mettais les pieds.Je ne me souviens pas si j'ai vraiment dit cela mot pour mot. Ce que je sais en revanche, c'est que la Turquie a un passé sur le plan international et qu'elle possède un championnat très compétitif. Les équipes sont proches les unes des autres en matière de niveau, et je ne crois pas me tromper quand je dis que cette saison, le niveau des grosses… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com