Vincent Ponsot, de l'ombre à la lumière

S'il y en a bien un qui laisse volontiers à Laurent Blanc toute la lumière médiatique, c'est Vincent Ponsot. Directeur général du football de l'OL depuis 2020, au club depuis 2009, il est le bras droit de Jean-Michel Aulas. Issu du monde juridique, où il excellait, il s'implique de plus en plus dans les décisions sportives, ce qui n'est pas au goût de tout le monde.

" Le transfert de Ben Arfa s'était terminé à la commission juridique. D'un côté il y avait Pape Diouf et moi-même, de l'autre Jean-Michel Aulas et Marino Faccioli. Vincent me faisait les gros yeux parce que j'avais une attitude... déplacée." Julien Fournier

Un véritable professionnel

, s'interroge Julien Fournier quand on lui propose de parler de Vincent Ponsot. Cette phrase de l'ancien directeur général de l'OGC Nice résume assez bien la situation du directeur du football de l'OL. Alors que les Gones coulent lentement mais sûrement depuis trois ans, cela correspond à l'exposition de plus en plus importante de celui qui se veut pourtant très discret dans les médias. Encore directeur général adjoint juridique il y a deux ans, l'homme de 46 ans a été promu au poste de directeur général du football au beau milieu de l'été 2020, alors qu'il commençait déjà à se chamailler avec Juninho. Cette dénomination, hiérarchiquement, le plaçait au-dessus de la légende brésilienne. Alors forcément, les mauvais résultats, ruisselants de mauvais choix, ont poussé les supporters du club à faire porter le chapeau à Juninho, un peu, mais surtout à Vincent Ponsot, qui avait donc l'air de toujours plus s'impliquer dans les affaires purement sportives., assure Julien Fournier.Désormais à Parme après son départ de la Côte d'Azur l'été dernier, Fournier connaît Ponsot depuis la fac de Toulon, d'où ce dernier est originaire, et le duo a passé le DESS droit et économie du sport au CDES de Limoges en même temps., affirme Fournier. Même si son ami explique qu'ilmais qu'il, le directeur du foot de l'OL commence sa carrière de juriste au RC Toulon puis poursuit… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com