Vincent Planté : "On s'est démerdé comme on pouvait"

Touché de plein fouet par le variant britannique du coronavirus, Chambly s'est déplacé à Clermont avec un groupe inédit. Avec seulement dix joueurs professionnels disponibles, le club picard a dû piocher dans ses équipes U21 et U19 pour pouvoir jouer, mais aussi appeler en renfort l'entraîneur des gardiens, Vincent Planté (40 ans). L'ancien Caennais a donc fait office de portier remplaçant... et de coach, puisque Bruno Luzi est lui aussi tombé malade. Un sacré week-end que l'intéressé raconte.

La LFP et Chambly se répondent tour à tour à propos du match face à Clermont

"Nous sommes sortis par une porte arrière pour ne pas passer au milieu des clients potentiels, ils ne voulaient pas mettre en péril leur hôtel, ce qu'on comprenait complètement."

Ouais, le club complet a vécu une drôle de semaine avec tous ces cas positifs. En plus, on a su que c'était le variant anglais pour tout le monde... Avec le grand froid, c'était aussi très compliqué de s'entraîner normalement, compte tenu de nos structures. Comme on ne voulait pas non plus prendre de risques par rapport au variant anglais, on a repris l'entraînement seulement jeudi. Et puis il y a eu ce déplacement avec le cas de Bradley (Danger) qui s'est déclenché dans le bus, le coach qui a eu des symptômes... Une semaine agitée.Oui, ça a été bizarre. On a essayé de l'isoler, mais bon, on est dans un bus, enfermés là-dedans pendant sept heures. C'est compliqué. L'ambiance a été un peu ternie, on l'a mis sur une place tout seul, on avait laissé deux sièges vides devant et derrière, mais bon, c'est un environnement fermé, il y a la ventilation, tout ça. Donc quoi qu'il arrive, le virus circule quand même.On n'a rien caché depuis le début sur nos cas Covid. Quand l'hôtel a su qu'on avait un cas dans le bus, ils nous ont laissé l'accès, mais dans leur idée, si un deuxième cas se déclarait, ils nous mettaient dehors. On a essayé de trouver des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com