Vincent Di Stefano : "Affronter le PSG de Mbappé et Neymar, ce serait le Graal !"

Défenseur du GFA Rumilly-Vallières, vainqueur samedi du FC Annecy aux tirs au but et donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, Vincent Di Stefano, expulsé avant de voir ses potes s'imposer, est passé par tous les états ce week-end. Un beau miroir de sa carrière, faite de hauts et de bas. Entretien avec un football de 28 ans, formé à Grenoble, qui bosse également dans l'immobilier.

"Notre

Non, je ne dors pas beaucoup de toute manière () ! Avec le contexte actuel, ce n'était pas possible de faire les fous jusqu'à trois heures du mat' donc on a d'abord passé un beau moment juste après le match avec les supporters qui étaient collés contre le grillage du parking, puis on a célébré comme il faut dans le vestiaire en petit comité. Tout le monde, même le président, est passé sous la douche. Nous avons profité raisonnablement même si cette victoire va rester un moment inoubliable pour le GFA.Avec le recul, c'est dommage que la ferveur ne soit pas aussi forte qu'en temps normal. Après, il se trouve que le stade de Rumilly laisse un angle de vue ouvert pour que les gens puissent voir le match depuis le parking. C'était sympa et atypique, les gens montaient dans les arbres pour essayer de voir le match et malgré le huis clos on se sentait à domicile.À titre personnel, c'était très léger car je faisais partie des rares joueurs de l'effectif à ne pas avoir joué au FC Annecy. Mais c'est certain que cela a rajouté un surplus de motivation chez mes coéquipiers ! Dans la vie quotidienne, ce sont deux clubs amis, il n'y a pas d'animosité particulière. Je connaissais quelques joueurs et la Haute-Savoie n'est pas très grande... Annecy, c'est la locomotive régionale depuis la dissolution de l'ETG. Gagner ce match, cela nous permet aussi de rentrer dans l'histoire de la région et de gagner en notoriété.