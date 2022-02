Vincent Aboubakar, jamais à bout

Remplaçant puis auteur d'un doublé express en toute fin de partie alors que le Cameroun était encore mené 3-0 à la 72e minute, l'attaquant a transformé la petite finale de la Coupe d'Afrique des nations en incroyable rencontre après son entrée. Résultats : une place sur le podium pour son pays, et huit buts dans la CAN pour lui. Un bilan jamais vu depuis 1974.

Plus qu'un capitaine

Malgré la victoire, António Conceição devrait se poser des questions au moment de chercher le sommeil ces prochaines heures. Qu'est-ce qui lui a pris, en effet, de ne pas titulariser Vincent Aboubakar ce samedi soir ? Donner du temps de jeu à ceux qui en avaient moins eu durant cette Coupe d'Afrique des nations 2021, d'accord. Mais s'il ne représentait pas une vraie finale, ce Burkina Faso-Cameroun comptant pour la troisième place du tournoi avait tout de même de l'importance aux yeux du pays hôte. Dans l'esprit de l'avant-centre, en tout cas, il était inconcevable de ne pas monter sur le podium après avoir été éjecté en demi-finales par l'Égypte. Alors, lorsqu'il est entré, l'ancien bomber des Merlus a de nouveau prouvé son amour du football et de la nation. Même si le contexte semblait mener tous ses compatriotes vers le désespoir...C'était la mi-temps, et le Cameroun était mené 2-0. Logiquement insatisfait, son sélectionneur décidait alors de redonner la main à son capitaine en le faisant entrer à la place de Samuel Oum Gouet... mais voyait le Burkina Faso inscrire un troisième but, signé Djibril Ouattara, dès le retour des vestiaires. Pas de quoi faire abandonner Aboubakar qui, en bon chef de meute, n'a jamais baissé les bras. À la suite de la réduction de la marque de Stéphane Bahoken à la 72minute, le joueur d'Al-Nassr s'est en effet engouffré dans une brèche qu'il a sans doute été l'un des seuls à apercevoir. Avec, à la clé, un doublé inespéré offrant à son équipe une séance de tirs au but tout aussi impensable.85minute : à la suite de l'un des corners de la dernière chance, le bonhomme s'est élevé plus haut que tout…