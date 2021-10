Villy-Le-Pelloux, la marche du siècle

Le FC Villy-Le-Pelloux n'est pas un club comme les autres : lorsqu'il apprend qu'il disputera deux matchs contre la même équipe au cours du week-end des 9 et 10 octobre, le premier à l'extérieur et le second à domicile, le club de D5 de Haute-Savoie imagine un projet fou, celui de rallier les deux enceintes à pied. Soit 40 kilomètres de randonnée, en pleine nuit. De quoi remporter le Grand Prix So Foot du Vrai Foot Day 2021. Et devinez quoi ? Le FCVP a réussi son pari. Retour sur la marche du siècle, par ceux qui l'ont faite.

Le casting :

Le FC Villy-Le-Pelloux : un terrain, un chalet et le camtar d'Alizée.

. Président du FC Villy-Le-Pelloux et Coach de l'équipe 1 du FCVP.. Milieu de terrain de l'équipe 2 du FCVP et instigateur de la marche du siècle.. Capitaine de l'équipe 1 du FCVP et grand bonhomme du Plateau des Glières.. Membre émérite du forum de So Foot et du groupe des "Ciccos" (fondé par les acteurs de derrière la brève mythique sur François Ciccolini) proche du FCVP, venu de Nantes pour l'occasion.. Milieu de terrain dans l'équipe 2 du FC Aravis, adversaire du FCVP au cours du week-end.: Le FC Villy-Le-Pelloux, il faut bien comprendre que c'est un club minuscule. Quand le président, Valentin, a repris le club il y a cinq ans, il n'y avait plus que trois licences et pas un rond dans les caisses (les anciens présidents s'étant barrés avec, ndlr). Aujourd'hui, on se retrouve avec une quarantaine de licenciés. Ce qui explique ce succès, c'est l'état d'esprit. L'ambiance de Villy-Le-Pelloux, c'est boire des coups, ce qui a attiré plein de gars qui en ont eu marre de la compétition et qui sont pourtant de bons joueurs. Cette année, on a signé Jérémy, le photographe du FC Annecy et le créateur de Football Campagne, ainsi que Dario, un ex-joueur de Série D italienne qui pensait qu'en signant en D5, il signait en 5ème division. On a aussi récupéré une dizaine de