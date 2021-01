Villas-Boas, voyage au bout de l'ennui

Battus par Nîmes et Lens au Vélodrome en l'espace de quatre jours, l'OM et André Villas-Boas ne peuvent plus se cacher derrière des bons résultats pour faire oublier une immense collection de matchs chiants comme la pluie. Le technicien portugais était présenté, à juste titre, comme un très bon coup à son arrivée à Marseille. Un an et demi plus tard, l'histoire entre le club phocéen et AVB semble déjà à toucher à sa fin. Un trop long voyage au bout de l'ennui.

Le sens des défaites

Dans les couloirs du stade Bollaert, André Villas-Boas était presque fier. C'était la semaine dernière après la défaite de l'OM contre le PSG en Trophée des champions, et le technicien portugais décidait, une fois de plus, de caresser ses troupes dans le sens du poil :Une drôle de fanfaronnade qui a disparu au profit d'un visage fermé ce mercredi soir après la nouvelle défaite de Marseille à la maison contre Lens (0-1), trois jours après celle contre Nîmes (1-2), au bout d'une prestation effarante. Et qui renforce un constat qui dure depuis maintenant de nombreux mois, voire même depuis le début du mandat de Villas-Boas : son OM est chiant à mourir.Les résultats en trompe-l'œil de la première partie de saison ne pouvaient pas durer éternellement. En championnat, l'OM sort d'un triptyque Dijon-Nîmes-Lens avec un petit point sur neuf possibles, et surtout des performances toutes aussi abominables les unes que les autres. Un collectif réduit au néant, des cadres défaillants, trop peu de mouvements et une incapacité à créer le danger sur les buts adverses (8 tirs par match en moyenne cette saison, 17de Ligue 1 dans ce domaine devant Reims, Nîmes et Dijon). Déjà entré dans le livre des records en Ligue des champions dans une poule moins corsée qu'en 2013, l'OM s'amuse aussi à repousser les limites de la médiocrité en posant des colles aux statisticiens d'Opta. Exemple ce soir : Marseille a tiré une seule fois en première période, quelques chose d'inédit depuis que la société amoureuse des chiffres analyse le championnat de France (2006-2007). Ce n'est même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com