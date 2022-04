Villarreal : une soirée gravée dans la Céramique

Bien avant le coup d'envoi, les supporters de Villarreal avaient sortis le grand jeu pour ce quart de finale exceptionnel face au Bayern Munich. Des efforts que leur ont bien rendus les joueurs durant les 90 minutes suivantes, en annihilant l'une des meilleures équipes d'Europe, pour permettre au Sous-marin jaune de s'offrir l'une de ses plus belles victoires en Ligue des champions.

Le calme avant la tempête

À exploit exceptionnel , circonstances exceptionnelles. L'antre jaune trônant au milieu de Vila-real avait déjà réussi un premier coup de maître, quelques jours avant un quart de finale historique contre le Bayern Munich : vendre absolument toutes les 23 500 places que contiennent l'Estadio de la Cerámica. La veille du match il restait très exactement trois places, jusqu'à ce qu'à 17h30 les derniers acheteurs déboursent un peu plus de 300 euros pour s'offrir les billets d'un match qu'ils n'imaginaient sans doute pas aussi légendaire 24 heures après. Au même moment, devant le stade, le président Fernando Roig parade alors avec quelques officiels bavarois, saluant au passage des supporters venus tâter le cuir sur la place devant le stade. Dans le calme d'une ville travailleuse, où beaucoup s'entassent sur les routes périphériques à la sortie des usines de céramique, la commune de la banlieue sud de Castelló de la Plana ne semble pas encore prête à s'embraser pour un quart de finale à l'affiche haletante. Seuls certains maillots rouges du Bayern déboulant dans les petites rues de Vila-real et des camions venant approvisionner les bars environnants tendent à le rappeler.Au petit matin, les premiers maillots jaunes s'affichent sur le dos des enfants, et les drapeaux à la gloire du club local s'étendent sur les balcons. Mais personne ne parle du match, par superstition, ou par stress. Les 5000 supporters bavarois ayant fait le déplacement auront eux beaucoup moins de retenue au moment de prendre d'assaut les quelques bars de la ville et d'enquiller pinte sur pinte dès midi. Lesse font eux plus discrets, se contentant pour certains de filer à la boutique du club pour acheter l'écharpe du match. Eymeric, supporter français ayant fait le déplacement dans la nuit depuis Chambéry, en prend même trois., témoigne celui qui a déjà dû sécher les larmes de son frère lors des huitièmes de finale, étant