Villarreal tient tête au Real Madrid

Le foot avec l'équipe B, c'est forcément moins facile.

Villarreal 1-1 Real Madrid

Isco veut quitter le Real Madrid

Le foot avec l'équipe B, c'est forcément moins facile.Privé (entre autres) de Ramos, Benzema ou encore Casemiro, le Real Madrid n'a pu ramener mieux qu'un point, ce samedi, de Villarreal (1-1).De l'encre. C'est ce que fera sûrement couler le premier but de Mariano Díaz, inscrit de la tête sur un centre de Dani Carvajal, à l'issue d'une action confuse où l'arbitre de touche avait d'abord levé son drapeau, avant de se raviser. Attentistes sur cette action, les joueurs de Villarreal le sont pourtant un peu moins au fur et à mesure que la partie avance, croyant pour égaliser une première fois sur un coup de casque de Dani Parejo (21).Ls gars d'Unai Emery sont encore malheureux au retour des vestiaires quand les tentatives de Gerard Moreno (57) et de Parejo, encore lui (70), frôlent le cadre de Thibaut Courtois. Mais à force de subir, les visiteurs finissent par rompre. Veinard jusque-là, c'est justement le portier belge qui vient faucher Samuel Chukwueze en pleine course, offrant un péno que Moreno s'empresse de transformer pour partager les pointsUn nul mérité, qui permet au sous-marin jaune de rester à la deuxième place de Liga, deux points devant son adversaire du jour, qui ne gagne pas pour la deuxième fois de suite en championnat.