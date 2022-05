Villarreal qualifié pour l'Europe, l'Athletic trébuche à Séville

En clôture de cette saison 2021-2022 de la Liga, les trois dernières parties de cette 38e journée à délivré le dernier ticket européen : pour Villarreal, tombeur du Barça. Petit perdant, l'Athletic Club n'a pas su remonter son retard face à Séville, tandis que l'Atlético a confirmé son excellente fin de saison en venant à bout de la Real Sociedad.

FC Barcelone 0-2 Villarreal

Real Sociedad 1-2 Atlético

Au Camp Nou ce dimanche soir, le FC Barcelone n'aura jamais existé face à un Villarreal conquérant (0-2). Il aura pourtant fallu près de 45 minutes aux hommes d'Unai Emery avant de mettre leur jeu en place. Une initiative venue de la défense. Trouvé dans le dos de Frenkie de Jong par Pau Torres, Alfonso Pedraza s'est effectivement échappé dans la surface pour contrôler de la poitrine et enchaîner avec une volée du gauche. Un but essentiel dans la course à l'Europe, confirmé par le break à la reprise.Positionné dans un rôle d'ailier-latéral, Adama Traoré a eu fort à faire devant les vagues jaunes. De quoi pousser l'Hispano-Malien à la faute, sur une relance plein axe dans la surface permettant à Moi Gómez, monté aux avant-postes, de reprendre le cuir, sans mouvement de la part de Marc-André ter Stegen. Après la Ligue Europa et une demi-finale de Ligue des champions, Villarreal tentera de décrocher la Ligue Europa Conference la saison prochaine.