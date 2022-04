Villarreal ne marchera pas seul

Ils seront 3000 supporters de Villarreal à colorer de jaune le parcage visiteur d'Anfield ce mercredi. Pour organiser le plus grand déplacement de leur histoire, le Sous-Marin jaune a mis les petits plats dans les grands pour ses Groguets : un million d'euros, une mobilisation générale dans les commissariats et douze avions direction Liverpool.

Liverpool Villarreal 27/04/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

, avait lancé Fernando Roig, le président de Villarreal, au lendemain de la qualification contre le Bayern. Soit le nombre maximum d'entrées accordées par Liverpool pour cette demi-finale. Moins de deux semaines plus tard, le Sous-Marin jaune remplit son objectif et pas moins de douze avions (contre six prévus initialement) se sont envolés ce mercredi matin de Castellón et Valence, direction la ville des Beatles . Pour la faire courte : le village de 50 000 habitants va envoyer un sixième de sa population en Angleterre, grâce à un beau coup de pouce de son dirigeant. Ayant l'habitude de couver son, Fernando Roig a décidé de prendre en charge la moitié des frais de déplacement. Ainsi les packs avec les billets d'avion aller-retour, le déplacement en bus jusqu'au stade et l'entrée pour le match ne coûtent que 300 euros, là où le total est évalué à près de 600 euros. Et c'est près d'un million d'euros que le magnat local de la céramique va débourser pour permettre aux siens de vivre cette affiche de gala. Lui n'a qu'une demande en retour :