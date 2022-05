Villarreal-Liverpool : déjà plié, vraiment ?

Logique vainqueur à Anfield il y a six jours (2-0), Liverpool a posé une sérieuse option sur la finale avant de rendre visite à Villarreal pour la manche retour. Il serait pourtant prématuré d'enterrer d'emblée la bande d'Unai Emery, qui a plus de ressources que ne l'a laissé penser le match aller. Et qui pourra compter sur le soutien d'un Estadio de la Cerámica archicomble pour tenter de renverser cette nouvelle montagne.

Villarreal Liverpool 03/05/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Cela fait maintenant une semaine que le rendez-vous est bloqué. Depuis l'orgie de football proposée à l'aller (4-3), tout le monde n'a d'yeux que pour le dantesque Real-City prévu mercredi. Au risque de délaisser l'autre demie de Ligue des champions qui aura lieu ce mardi. Il faut dire que la première manche en a laissé plus d'un sur sa faim. D'un côté, un Liverpool surpuissant qui a activé le mode rouleau compresseur et a fini par être récompensé. De l'autre, un Villarreal héroïque et combatif, certes, mais beaucoup trop limité pour éviter une défaite inéluctable (2-0) . On pourrait donc être tenté de laisser le ballon rond de côté, de miser sur, voire sur un épisode inédit de l'increvable série. Ce serait une grossière erreur. Car en dépit de leur outrageuse domination, lespeuvent avoir un regret, un seul : ne pas avoir achevé leurs adversaires.