Villarreal : le sous-marin est à flot

À Munich ce mercredi soir, Villarreal a démontré une force de résilience hors-norme pour sortir un Bayern moribond et certainement trop confiant. Une qualification légitime, venue récompenser une équipe insouciante.

Chukwueze, homme clé

"Ils ont commis l'erreur de ne pas nous tuer"

Avant le coup d'envoi à l'Allianz Arena, les spéculations allaient bon train. Des analyses et commentaires diverses convergeant vers une même résultante : le Bayern Munich collerait une rouste à Villarreal. Pourtant, à force d'abnégation, la bande à Unai Emery a démontré qu'elle avait bel et bien à sa place dans cette élite européenne, venant arracher son ticket pour le dernier-carré avec brio. Comme un air de 2006 .Multiplier les tentatives ne signifie pas forcément marquer. Ce mercredi soir, le Bayern l'a appris à ses dépens. Dominateurs durant près de 90 minutes et forts de 23 tentatives sur les cages de Geronimo Rulli, les Bavarois n'en auront effet cadré que quatre, pour un seul but venu des pieds de Robert Lewandowski (52). En face, Villarreal n'aura en réalité que rarement tremblé, encaissant quelques situations chaudes avant l'ouverture du score du Polonais, sans jamais être pris à revers., exposait Emery en avant-match.Ce défi : ses hommes ont su le relever.Et parmi les éléments prépondérants du système Emery, se distingue Samuel Chukwueze. Joker de choix, le talentueux ailier a effectivement débarqué sur la pelouse pour enfiler son costume de héros et marquer une page de l'histoire de son club. Profitant de l'envie (et, peut-être du surplus de confiance) munichoise d'assommer les siens, comme à leur habitude, le Nigérian est ainsi parti à l'abordage. Servi par l'excellent travail du maestro Dani Parejo et Gerard Moreno, en contre, afin de fusiller Manuel Neuer à deux minutes du terme (88). Une, pour celui qui a inscrit chacun de ses buts en Liga et en Ligue des champions en sortant du banc (4 réalisations). Le concept d'"équipe globale" cher à coach Unai.Car cette qualification, c'est aussi et surtout celle du technicien basque.