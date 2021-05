Villarreal fait tomber Manchester après 22 tirs au but !

Après une finale peu spectaculaire et longtemps indécise, Villarreal a tenu jusqu'au bout des tirs au but pour s'offrir sa première Ligue Europa face à Manchester United, la quatrième pour Unai Emery. Mais le héros de la soirée s'appelle Geronimo Rulli : auteur du penalty puis de l'arrêt décisif.

Villarreal 1-1 (11 t.a.b à 10) Manchester United

L'éclair Moreno

Au terme d'une interminable séance de tirs au but, Villarreal a fait tomber Manchester United, ce mercredi à Gdansk (Pologne) et s'est offert la première coupe d'Europe de son histoire, la quatrième pour Unai Emery. Devant à la pause, le sous-marin jaune a longtemps souffert en seconde période après l'égalisation de Cavani, mais s'est accroché jusqu'aux tirs au but. Et à l'image de cette finale, indécise et interminable, il a fallu que les onze joueurs de chaque équipe tirent chacun lors de la séance. Finalement, c'est Genorimo Rulli qui a offert la victoire aux siens. Celui qui gardait les buts de Montpellier la saison dernière a d'abord inscrit le onzième tir au but, avant de stopper la tentative de David De Gea. Son seul arrêt. Mais le plus important de la soirée. Villarreal devient la plus petite ville championne d'Europe et disputera la prochaine Ligue des champions.Qui dit retour du public, ne dit pas forcément retour du spectacle. Mais au moins, avec 9 500 personnes dans les tribunes de Gdansk, on a eu le droit à quelques chants bienvenus pour meubler les périodes de creux d'une première période crispée, finale oblige. Car entre un Manchester United déjà titré il y a 4 ans, et un sous-marin jaune mené par lede la compétition, Unai Emery, on a le droit à un interminable round d'observation, avec aucune occasion franche à se mettre sous la dent. Malgré les ouvertures lasers d'un Pogba Lire la suite de l'article sur SoFoot.com