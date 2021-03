Villarreal et l'Ajax sans trembler, le Slavia coule les Rangers

Après avoir vu trois de ses quatre représentants prendre la porte en Ligue des Champions, l'Espagne se refait la cerise en Ligue Europa. Villarreal rejoint en effet Grenade en quarts de finale suite à sa démonstration contre Kiev (2-0). Les Pays-Bas seront également présents au prochain tour puisque l'Ajax a fini de digérer les Young Boys (0-2). En revanche, les Rangers de Steven Gerrard restent sur le carreau, piégés par par l'une des bonnes surprises de cette édition, le Slavia Prague (0-2).

Young Boys 0-2 Ajax

Villarreal 2-0 Dynamo Kiev

Le miracle ne s'est pas produit. Contraints de refaire un retard de trois buts contre un Ajax invaincu depuis plus de trois mois, les Young Boys ont logiquement pris la porte ce jeudi. Le leader du championnat néerlandais a adressé une deuxième gifle à son homologue suisse, encore largement dominé. David Neres a donné le ton en marquant du gauche dans le but vide (20), histoire d'assomer une bonne fois pour toute leur adversaire. Buteur à l'aller, Dusan Tadi? a ensuite récidivé sur penalty, malgré le plongeon du bon côté de Guillaume Faivre (49). Les Bernois ne sauveront pas l'honneur, malgré une main ajacide dans la surface (36) et un but de Jean-Pierre Nsame refusé pour le hors jeu d'un de ses coéquipiers (55). 5-0 cumulé pour fêter les 121 ans du club d'Amsterdam. Onze hommes contre onze Young Boys, aurait pu dire Patrice Evra.