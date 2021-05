Villarreal enterre la Super Ligue

En allant chercher son tout premier titre européen au terme d'une séance de tirs au but dantesque (11-10), Villarreal est devenue la plus petite ville de l'histoire de la Coupe d'Europe à soulever un trophée. Et même si le match n'a pas tenu toutes ses promesses, cette victoire est avant tout celle de l'émotion. Et l'émotion, ça n'a pas de prix.

Sur les coups de minuit au Stadion Miejski de Gda?sk, les yeux ne mentaient effectivement pas. Dans les tribunes, toutes les mirettes étaient embuées de larmes. Du côté de Manchester United, des larmes de tristesse. En face, des larmes de joie, sincères et spontanées. De quoi rattraper 120 minutes mollassonnes au terme desquelles, David a ouvert le score avant de se faire logiquement rattraper par Goliath et de passer à deux doigts d'imploser, tant la marche de cette finale de C3 semblait trop haute pour le sous-marin jaune. Mais non, le submersible a finalement réussi à refaire surface. D'abord en allant arracher son ticket pour la loterie des tirs au but, puis en regardant United droit dans les yeux, comme pour direToutes les finales ne se valent pas et le match nul (1-1) de la fin du temps réglementaire ne devrait pas tarder à tomber dans les oubliettes de l'histoire de la Coupe d'Europe. Mais la séance de duels qui s'en est suivie, elle, est déjà historique. Déjà, parce que c'est la plus longue de l'histoire dans une compétition continentale. Ensuite, parce que les tentatives successives ont été tellement intenses qu'elles auraient provoqué une série de meurtres de sang-froid si la séance avait eu lieu devant un service de cardiologie. Et enfin, parce que le scénario était tout simplement parfait. Il fallait que ce soit les deux gardiens qui s'affrontent et il fallait que tout se joue à la dernière seconde de la dernière minute. Et parce qu'en France, on aime le Petit poucet plus que n'importe quel conte au monde, il fallait que ce soit un type qui, après avoir terminé son prêt à Montpellier par unesubie face au Stade rennais la saison dernière, devienne le héros du peuple jaune en écartant la tentative (certes, un peu foirée), d'un portier international espagnol, champion d'Angleterre et déjà vainqueur de la C3.Et voilà comment une petite ville de banlieue d'à peine 50 000