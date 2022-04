Villarreal coule le Bayern Munich

Le Bayern Munich s'est cassé les dents sur une formation de Villarreal impressionnante de réalisme (1-0), qui a su s'adjuger le match aller sur son seul et unique tir cadré. Trop dépendants d'un Robert Lewandowski cadenassé par la charnière centrale et devant faire face à un Geronimo Rulli marchant sur l'eau, les Bavarois devront s'énerver au match retour s'ils veulent continuer leur chemin.

Villarreal 1-0 Bayern Munich

Lo Celshow

Les Bavarois reviennent bredouille d'un déplacement qui s'est avéré plus compliqué que prévu en terre valencienne. Après avoir fait valser la Vieille Dame en huitièmes de finale, les hommes d'Unai Emery ont déroulé à merveille leur plan, faisant à nouveau preuve d'un réalisme exceptionnel, à la faveur d'un tir "cadré", un but, offrant une belle victoire 1-0 face aux ogres bavarois bien gentils ce mercredi soir. De quoi laisser un Estadio de la Cerámica exceptionnellement bouillant et plein à craquer, rêver d'une potentielle demi-finale de Ligue des champions, quinze ans après .En première période, les Bavarois n'ont quasiment pas vu le jour, si ce n'est le jaune flamboyant du maillot de leur adversaire du soir, constamment présent au second ballon. La première occasion sera tout de même pour les Allemands, et un certain Benjamin Pavard qui a tenté sa classique au second poteau (6). C'était compter sans l'opportunisme d'Arnaut Danjuma, qui avait déclaré le matin même dans la presse être. Le Néerlandais vient conclure une belle action collective, en coupant le tir de Dani Parejo pour marquer son sixième but en neufs matchs de Ligue des champions cette saison. Gerard Moreno est tout proche de doubler la mise seulement deux minutes après, mais il se fait rattraper par la patrouille bavaroise (10). Robert Lewandowski a lui toute la peine du monde à se défaire d'un Raúl Albiol qui ne le lâche pas d'une semelle, si bien qu'il doit s'exiler sur le côté droit pour échapper à la vigilance de la charnière centrale espagnole, en vain…