Villarreal corrige la Juve

Séduisante en première période, complétement impuissante ensuite, la Juve s'est cassée les dents sur une formation de Villarreal impressionnante de réalisme (0-3). Une défaite humiliante pour les Piémontais, qui essuient un nouvel échec cuisant en ligue des champions.

Juventus 0-3 Villarreal

Les ailes du désir piémontaises, les miracles de Rulli

Turin ne répond plus

La Juventus est un grand club un peu à part. Un club qui s'est parfois accommodé de ne pas toujours bien jouer au football. Mais jamais de ne pas gagner. Massimiliano Allegri le sait. Il sait aussi que sa formation, humiliée 3-0 par Villarreal ce mercredi, vient de se faire éliminer pour la 3e saison d'affilée en huitièmes de finale de la ligue des champions. Inconcevable, pour un grand club qui n'en finit plus de rétrécir, depuis trop d'années désormais.Attentiste au match aller, la Juve n'a heureusement pas laissé sa fantaisie au vestiaire ce mercredi. Rapidement, le 4-4-2 béton de la Vieille Dame se mue en 3-5-2 plus liquide et imprévisible. Notamment sur les cotés, où Cuadrado et De Sciglio torpillent allégrement le blindage du Sous-Marin jaune. Le Colombien envoie d'abord un centre merveilleux sur la tête de Morata, superbement dévié par Rulli. Puis c'est son compère italien qui trouve Vlahović, dont la frappe en première intention dans un angle fermé s'écrase sur la barre. Dominé, Villarreal se cramponne avec intelligence à ses fondamentaux, en faisant état d'une maîtrise technique pas dégueulasse. Bien lancé dans l'axe, Lo Celso est même à un rien d'ouvrir le score, d'un tir joliment enveloppé qui fricote avec le poteau de Szczęsny. Pas mal, mais encore insuffisant pour casser le rythme des: peu avant la pause, Vlahović place une tête opportuniste sur corner, mais le Serbe tombe encore une fois sur Gerónimo Rulli, impeccable jusqu'ici.Les Piémontais montent encore d'un ton dans le second acte, face à des Espagnols devenus complétement inconséquents… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com