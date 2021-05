Villarreal contient Arsenal et disputera sa première finale européenne

Incapable de prendre le dessus face à Villarreal (0-0), Arsenal sort aux portes de la finale de Ligue Europa après sa défaite 2-1 à l'aller. Une élimination sans surprise, tant les Gunners ont semblé incapables de passer la vitesse supérieure face à une équipe mieux préparée à l'évènement. Et emmenée par son coach Unai Emery, spécialiste de la compétition, qui retrouve la finale de C3.

Arsenal 0-0 Villarreal

Match couperet, vraiment ?

Déception, frustration, élimination... L'image d'Emile Smith-Rowe, préférant temporiser plutôt que de lancer Pierre-Emerick Aubameyang dans la profondeur à un quart d'heure de la fin de la rencontre, symbolise parfaitement le match d'Arsenal. Trop attentistes et pas assez déterminés, lesn'ont jamais su faire la différence face à Villarreal (0-0) et laissent le sous-marin jaune rejoindre Manchester United en finale de Ligue Europa. Une élimination logique pour le club londonien qui, sauf miracle, sera absent de la scène européenne pour la première fois depuis la saison 1995-1996.Pas franchement pressés de réaliser un exploit, lesdémarrent la rencontre au petit trot et laissent leurs adversaires prendre le contrôle de la partie. Leno est d'ailleurs rapidement mis à contribution sur une banderille de Chukwueze (5), avant que Parejo ne voit son coup franc passer au-dessus de la barre du gardien allemand (24). La première mi-temps sombre petit à petit dans l'ennui et, à l'image d'Ødegaard, Arsenal manque d'idée et de détermination. Mais les Londoniens passent malgré tout proche d'ouvrir le score sur une belle inspiration d'Aubameyang, qui vient taper le montant de Rulli (26). L'ancien gardien montpelliérain n'est d'ailleurs pas loin de réaliser la boulette de l'année sur une frappe a priori sans danger du Gabonais, mais sa cagade reste finalement sans conséquence (40). Une action à l'image Lire la suite de l'article sur SoFoot.com