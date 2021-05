Villarreal compte sur Raúl Albiol, 35 ans, toujours plus chaud

Raúl Albiol jouera ce soir son 47e match de la saison, et l'un des plus importants de sa carrière. Le défenseur de 35 ans peut mener Villarreal à son premier trophée depuis la Coupe Intertoto 2004. Un accomplissement majeur pour un joueur longtemps dans l'ombre en Espagne, qui se révèle être un commandant de sous-marin encore meilleur que Reda Kateb dans Le Chant du loup. Un submersible jaune, évidemment.

VillarrealManchester United le 25/05/2021 à 21h Diffusion sur

La saison du barbecue est ouverte. Un petit rayon de soleil et on craque les allumettes. Dommage pour le voisin qui en avait profité pour aérer et qui va se retrouver enfumé. Brochettes et côtelettes sont dans les starting-blocks. Forcément,aussi. Long comme une saucisse du haut de son 1,90m, d'où le diminutif de chorizo comme surnom, Raúl Albiol réalise un retour au premier plan remarqué de l'autre côté des Pyrénées. Loin de se dorer la pilule au-dessus des braises, le vétéran a ramené le Sous-Marin jaune vers la surface, alors que l'appareil sortait de son plus mauvais exercice depuis sa remontée dans l'élite, conclu à la quatorzième place. Cinquième de Liga en 2019-2020, Villarreal a définitivement relevé la tête et s'apprête à disputer sa première finale de Ligue Europa. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, et c'est avec un vieux "Chori" que l'on écrit l'histoire.