Villarreal 2006, l'épopée sous-marine

Lors de la campagne de Ligue des champions 2005-2006, Villarreal va défier tous les pronostics grâce à un esprit d'équipe remarquable et Juan Román Riquelme en leader charismatique. Finalement demi-finalistes de l'édition après une élimination très amère contre Arsenal, les Amarillos auront tout de même tracé la voie d'un futur succès européen.

Deux buts encaissés et deux buts marqués en six matchs

"Si j'aurais aimé tirer le penalty contre Arsenal ? Riquelme était chargé de le tirer." Diego Forlán

26 mai 2021, Villarreal s'impose face à Manchester United en finale de Ligue Europa, au terme d'une séance de tirs au but interminable (1-1, 11-10). Pour le Sous-Marin jaune, c'est une joie immense : il s'agit là de son tout premier triomphe en Europe. Et celui-ci paraît encore plus dingue lorsque l'on se souvient que le club a été relégué en deuxième division il y a seulement neuf ans. Mais à Villarreal, on s'y connaît en miracles et en résurrection. En effet, quinze ans avant cette C3, le club s'était déjà offert une folle épopée européenne, dans la plus prestigieuse des compétitions, alors qu'il n'avait débarqué en D1 que cinq ans auparavant.Retour à la fin de la saison 2004-2005. Au terme d'une dernière journée haletante, Villarreal accroche la troisième place de Liga, synonyme de tour préliminaire de C1. Lestombent d'entrée de jeu contre l'Everton FC de David Moyes. Mais les hommes de Manuel Pellegrini vont réaliser un premier exploit en s'imposant à l'aller comme au tour, et en validant leur ticket pour la phase de poules, pour la première fois de leur histoire., évoque Diego Forlán, avant-centre de l'équipe.Malgré des joueurs charismatiques comme Juan Pablo Sorín, Marcos Senna ou Juan Román Riquelme pour aiguiller la troupe, Villarreal fait tout de même partie des petits poucets de la compétition.rembobine Mariano Barbosa, gardien de but argentin et doublure de l'Uruguayen Sebastián Viera.