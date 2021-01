Villalibre comme l'air

Buteur et chef d'orchestre des célébrations de la Supercoupe d'Espagne avec sa trompette, Asier Villalibre a tout donné dimanche à La Cartuja. Plaisir d'offrir, joie de recevoir : le Basque a aussi réceptionné la frustration de Lionel Messi, exclu pour une torgnole catalane à la 119e minute. Les Lions ne s'associent pas avec le cafard, mais collaborent sans problème avec celui surnommé le buffle.

¡¡¡LALA LALALALAAAÀ ATHHHHLETIC CLUUUBBBB!!! ¡¡Sube el volumen!! Asier Villalibre pone la banda sonora con su trompeta a la celebración del @AthleticClub. #Supercopa pic.twitter.com/lQWe1fvCM5 -- RFEF (@rfef) January 17, 2021

J'aurais voulu être un artiste

On connaît Guernica comme le théâtre des tristes bombardements orchestrés par la mortifère association des Nazis, des Mussoliniens et des Franquistes en 1937. On s'en rappellera désormais également comme le berceau du héros de la Supercoupe d'Espagne 2021 : Asier Villalibre. Impossible de passer à côté de l'attaquant de 23 ans dimanche soir. Pour sa barbe proéminente, déjà. Mais aussi et surtout pour le show qu'il a offert, pendant et après le match.83minute. Le FC Barcelone vient de reprendre les commandes au tableau d'affichage grâce au doublé d'Antoine Griezmann. Marcelino décide alors de faire entrer Iñigo Lekue et Villalibre. Six minutes plus tard, le numéro 20 crucifie Marc-André ter Stegen en reprenant, du gauche, un coup franc d'Iker Muniain. Un but qui permettra aux siens d'arracher la prolongation et de décrocher le titre quelques minutes plus tard. Insoutenable pour Lionel Messi, qui préfèrera mettre lui-même un terme à ce supplice en portant un coup de la corde à linge à son bourreau. Heureusement pour Villalibre,ne boxe pas dans la même catégorie que Leon Goretzka niveau bras. Il a donc pu participer à la fête au coup de sifflet final, et plus que ça, en donner le