Vilain garçon, Marko Arnautovi? !

Leader offensif d'une Autriche en quête d'exploit face à l'Italie, Marko Arnautovi? fascine par son aisance technique, mais surtout pour ses dérapages ahurissants. Dernier exploit en date : sa suspension pour avoir insulté Ezgjan Alioski lors de la victoire des siens face à la Macédoine du Nord.

Un dérapage précoce

Le jour et la nuit. Voici la description parfaite pour définir le spécimen nommé Marko Arnautovi?. Capable du meilleur balle au pied, "Arnie" est surtout capable du pire sur et en dehors des terrains. Si le bonhomme s'était assagi depuis son départ pour Shanghai en 2019, il n'a pas attendu bien longtemps avant de péter les plombs, encore. Le 12 juin dernier, alors que l'Autriche se dirige vers un succès tranquille face à la Macédoine du Nord pour son entrée en lice dans cet Euro, le milieu offensif marque le troisième et dernier but autrichien... avant de former un zéro avec ses doigts et de hurler des paroles pas très religieuses à Ezgjan Alioski, le défenseur macédonien., rapporte le média serbe. À peine trente minutes sur un terrain et Marko Arnautovi? fait du Marko Arnautovi?, au grand désespoir de son capitaine et coéquipier, David Alaba., l'a défendu son sélectionneur, Franco Foda après le match.Des excuses faites sur Instagram, où le joueur rappelle qu'il y a eu, avant deAlors que l'UEFA n'a pas retenu le racisme dans sa sanction, l'ancien joueur de l'Inter Milan n'est suspendu qu'un seul match, perdu face aux Pays-Bas, avant d'être titulaire face à l'Ukraine. Ce fait d'armes est devenu une habitude pour "Arnie", qui accumule les frasques depuis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com