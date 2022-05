Vie et mort du Dinamo Bucarest

Un râle d'agonie perdu à travers les couloirs du temps. Voilà à quoi s'est cantonnée la soirée de dimanche du Dinamo Bucarest, survivaliste relégué pour la première fois de son existence en deuxième division roumaine, à la suite d'un barrage de maintien mal négocié contre l'Universitatea Cluj. Un séisme absolu en Europe de l'Est, une chute vertigineuse et interminable après 74 ans d'histoire et 18 titres de champion de Roumanie, un dernier clou dans le cercueil de l'héritage noir de la période communiste. Une évidence au bout de la fatalité, enfin : dans la vie, tout se paie.

Un cadavre et des illusions

Les banderoles et messages menaçants des ultras de la Peluza Cătălin Hîldan et de SUD, disséminés aux quatre coins du vétuste Stadion Ștefan cel Mare, avaient planté le décor chaotique d'une nuit noire : dos au mur après un revers gaguesque lors de la manche aller du barrage de maintien contre "U" Cluj (0-2), le Dinamo Bucarest avait 90 minutes pour tromper la mort comme il sait si bien le faire. Raté dans les grandes largeurs. Pour leur dernier match sur le champ de patates de("la fosse", surnom du stade qui sera démoli dans les semaines à venir), les Chiens rouges ont surtout fait briller le portier adverse Andrei Gorcea, avant de slalomer entre les noms d'oiseaux et les lacrymos (1-1). Plus de records auxquels se raccrocher : direction le purgatoire, pour faire mumuse avec son ennemi du Steaua , et contenter lesZombie, momie, cadavre séché, tache sur un papier buvard. Toutes les exagérations d'outre-tombe sont bonnes pour personnifier la lente sortie de route du Dinamo qui, depuis trois ans déjà, ressemblait plus au David Copperfield roumain qu'à l'effrayante institution à la discipline militaire qui a construit sa renommée. Surendetté et plongé dans les dédales de la propriété privée , l'illusionniste rouge et blanc peut déjà s'estimer heureux d'avoir eu le droit de passer par un barrage, compte tenu de la banqueroute programmée du Gaz Metan Mediaș et de l'Academica Clinceni, criblés de points de pénalité (jusqu'à 60 pour le Gaz...), et de sa propre situation suspendue à la générosité desdu Program DDB .