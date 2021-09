Vie et mort de PES : la parole est aux spécialistes

Ce jeudi 30 septembre, alors que le prochain FIFA est attendu par toute une communauté ce vendredi, un autre jeu de football bien connu du grand public va faire son retour sur les consoles : PES. Enfin, presque. Cette saison, le grand passage à la nouvelle génération de consoles a acté la mort d'un monument, désormais baptisé eFootball et qui se rapproche plus d'un jeu mobile que du grand jeu de foot attendu. Si très peu dans les jeunes générations s'en sont émus, cette mort, dans les faits, de PES a laissé endeuillés ceux qui ont grandi avec Castolo, Minanda et Adriano avec 99 de puissance de frappe. Voyage en Nostalgie, un pays où on joue aux vieux PES pour oublier la trajectoire désastreuse de cette franchise.

CASTING

Bruce "Spank" Grannec

Cyril "Djiin" Assous

Gianni "Plume" Molinaro

Mahmoud "Brak2K" Gassama

Sébastien-Abdelhamid Godelu

Walid "usmakabyle" Tebane

: Champion du monde ESWC (2006 et 2012) suret, champion du monde FIWC (2009 et 2013) suret, vice-champion du monde ESWC (2007) suret vice-champion du monde FIWC (2012) sur: Ancien joueur sur les circuits compétitifs PES et FIFA: Rédacteur en chef adjoint de Gameblog.: Présentateur beIN eFoot, streamer Twitch, Youtubeur et ancien joueur semi-pro PES: Journaliste, présentateur de l'émissionsur Clique TV: Triple champion du monde sur(2015, 2016 et 2019). Joueur de l'AS Monaco Esports.: Pour moi, ça fait longtemps quen'existe plus. Il y a eu beaucoup de changements avec le véritable. Maintenant que ça ne s'appelle même plus, c'est un peu bizarre.: Clairement, ça fait un petit pincement au cœur. On parle d'une licence, d'un jeu qu'on surnommait leet qu'on évoque encore comme le jeu phare de foot. Donc c'est dommage Lire la suite de l'article sur SoFoot.com