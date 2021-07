Vidéos réactions de match : ça part en live

Le concept inonde Internet depuis plusieurs années, a explosé pendant l'Euro et n'a pourtant rien de révolutionnaire : sur la toile, les gens se filment pendant un match, captent leurs réactions en direct et en font profiter le monde entier avec des dizaines (voire des centaines) de milliers de vues à la clé. Entre procuration et interaction, plongée dans un sous-genre de Youtube auquel vous ne pouvez pas échapper.

"Grappiller

Liam et Vincent forment "Les Twins Fifa" et pèsent à l'heure qu'il est près de 110 000 abonnés sur Youtube. Et s'ils sont surtout connus - comme leur nom l'indique - pour leur contenu gaming proposé sur FIFA Ultimate Team, les deux jumeaux tapent aussi, de temps en temps, plusieurs dizaines de milliers de vues grâce à un concept simple comme bonjour et désormais ultra démocratisé : les vidéos réactions de rencontres de foot.Né dans la deuxième moitié des années 2000 avec quelques internautes filmant leur enfant ou leur grand-mère à un moment de surprise dans le cadre familial, le concept desau sens large a surtout débarqué dans les tendances Youtube lors de la décennie suivante. À savoir lorsque les créateurs de contenu s'en sont emparés pour en faire à toutes les sauces autour de ce qu'englobe la pop culture, d'un clip suggestif de Nicki Minaj à une cérémonie des Oscars. À chaque fois, le même dispositif : une ou plusieurs personnes face caméra qui offrent à l'internaute leur tête à la découverte d'un programme, avec tous les instincts primaires que cela peut impliquer. La chose a explosé pendant le premier confinement - période pendant laquelle, ironiquement, le football n'existait presque plus - principalement autour de bande-annonces (de séries et films) ou de chansons.