information fournie par So Foot • 09/02/2022 à 20:50

Versailles survit à Bergerac et file en demi-finale !

Après huit tours, le verrou du FC Bergerac-Périgord en Coupe de France 2021-2022 a fini par sauter.

FC Bergerac-Périgord 1-1 (4-5 TAB) FC Versailles 78

M'Laab : " Bergerac est une équipe de clébards "

Après huit tours, le verrou du FC Bergerac-Périgord en Coupe de France 2021-2022 a fini par sauter.Dans un stade Francis-Rongiéras rempli pour ce quart de finale historique à Périgueux, les Bergeracois ont concédé un but sur une frappe contrée d'Inza Diarrassouba que Pierre Laborde-Turon n'a pas pu détourner. Battu pour la première fois dans la compétition, le portier périgourdin a permis à son équipe de rester à distance respectable de son adversaire. Si le tir de Kapit Djoco n'a pas trouvé le cadre (31), celui de Diego Michel aurait pu offrir deux buts d'avance aux visiteurs, mais Laborde est sorti vainqueur de ce duel (37). De son côté, Bergerac n'a pas été assez dangereux, et seul un centre manqué de Samir Bakir a trouvé le poteau (36).Oui, mais voilà, Bergerac n'était pas le bourreau de deux équipes de Ligue 1 par hasard. Ensemble, les Périgourdins n'ont jamais cessé d'y croire devant un bloc adverse très compact. Malgré peu d'occasions franches, les locaux ont obtenu une supériorité numérique avec l'exclusion pour un deuxième avertissement de l'avant-centre Christopher Ibayi (80). Dès lors, Bergerac a poussé, et l'opportunité est arrivée au bout du temps réglementaire lorsque l'entrant Axel Tressens a trompé Dan Delaunay d'une frappe croisée imparable…