Vers un retour de la Superligue européenne ?

Ça n'est peut-être pas le bon moment, vu le contexte international, mais selon différentes sources concordantes, le projet de Superligue européenne va revenir dans les prochains jours. Un retour avec un nouveau format, une nouvelle communication et une nouvelle direction. Alors, à quoi cela devrait ressembler et à quoi doit-on s'attendre ?

Pour les frondeurs, l'ennemi c'est l'UEFA

Selon la presse britannique, dès jeudi, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, devrait annoncer, lors d'un colloque sur le football international, le retour de la Superligue européenne, son grand cheval de bataille. Après avoir été à la tête de la fronde, en avril dernier , accompagné du Real Madrid et du FC Barcelone, et avoir subi un cuisant échec populaire et politique, Agnelli revient à la charge.Dans un document, que nous avons réussi à nous procurer, les partisans de la Superligue, rangés derrière Agnelli, pondèrent leurs propos et remettent totalement en cause l'idée initiale de ce qu'avait été le projet originel dévoilé quelques mois plus tôt. Le principe d'un championnat fermé, indépendant des ligues nationales, avec des membres permanents, est abandonné. Au contraire, on devrait se diriger vers un système ouvert,et avec un objectif de reconnaissance de la FIFA voire de l'UEFA, le grand rival. D'ailleurs, les mots ne sont pas tendres à l'encontre de l'instance européenne, décrite comme. Cette dernière est jugée seule responsable de la baisse de la compétitivité du football continental, d'avoir dépensé sans réflexion et d'avoir transformé le sport en. Selon les frondeurs, le modèle de gouvernance doit changer. Cela serait même l'unique but de la Superligue. Pas de faire une compétition privée et fermée, mais de remettre en cause, tout simplement, le pouvoir de l'UEFA. C'est une fronde politique qui s'annonce, pas sportive ou organisationnelle. Ce que veulent les clubs dissidents, c'est uniquement prendre le pouvoir à Aleksander Čeferin.L'UEFA est victime de tous les maux. En plus d'être cette Fédération sans légitimité, elle gèrerait en majorité des clubs de l'Union européenne alors. À cela s'ajoute le fait qu'elle soit