Verratti, version classique

Devenu le parisien avec le plus de participations dans un Classique avec son dix-neuvième match face à l'OM, Marc Verratti a été fidèle à lui-même sur la pelouse du Parc des Princes. Plaque tournante de son équipe, sur tous les points chauds au fil du match et encore décisif. Mais le constat reste le même : Petit Hibou mériterait d'être moins seul au sein d'un entre jeu rouge et bleu qu'il porte sur ses épaules depuis des mois.

À travers les âges

La soirée du 7 octobre 2012 au Vélodrome est restée dans les mémoires comme celle où André-Pierre Gignac et Zlatan Ibrahimovic se sont répondus d'un doublé chacun pour illuminer l'un des plus grands Classiques de la décennie. Débarqué dans la capitale française sur la pointe des pieds quelques semaines plus tôt, Marco Verratti est titulaire, aux côtés de Blaise Matuidi et... Clément Chantôme. Le premier rendez-vous de l'Italien avec l'OM, dans ce qui ressemble à une autre époque pour le Paris Saint-Germain. Près de dix ans plus tard, celui qui est désormais le joueur le plus ancien de l'effectif croisait le fer pour la dix-neuvième fois avec les Phocéens. Sylvain Armand et ses dix-huit Classiques ne peut que s'incliner.Un record qui illustre la place du Petit Hibou dans l'histoire du club où il évolue depuis ses 19 ans et de l'importance qu'il n'a jamais cessé d'avoir dans les différents effectifs qui se sont succédés au Camp des Loges. Au crépuscule de sa dixième saison dans l'Hexagone, Verratti est trop régulièrement l'un des seuls à porter sur ses petites épaules le jeu de son équipe, rarement séduisante cette saison. "", confiait-il il y a peu dans les colonnes deFace à l'ennemi juré marseillais, il fut encore l'un des rares, avec Neymar, à tenter de créer quelque chose. C'est lui qui lance la soirée d'un superbe ballon par-dessus la défense marseillaise pour permettre au Brésilien d'ouvrir le score, bien aidé par l'erreur de jugement de Pau Lopez. Une première mi-temps où Paris a pris les commandes dans le sillage de son maître à jouer : 41 ballons joués, aucun perdu et une influence de tous les instants. Un carton précoce, aussi, mais avec ce Verratti-là, le stress de le voir rentrer