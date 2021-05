Verratti, petit hibou doit devenir grand

Troisième joueur le plus capé de l'histoire du PSG depuis mercredi soir (ex æquo avec Suši? et Le Guen), Marco Verratti est un peu à l'image de son club : un génie intermittent. Miné au fil des années par les pépins physiques et les polémiques autour d'une hygiène de vie qui ont jalonné sa vie parisienne, "Petit Hibou" a le talent technique pour s'asseoir à la table des tout meilleurs à son poste, mais son palmarès souffre encore de vides criants. À 28 ans, il vit peut-être une fin de saison un peu plus décisive que ses copains : celle qui peut couper court à tous les débats le concernant.

L'absent des grands rendez-vous

Parmi les instants qui peuvent changer le cours d'un match et, parfois, d'une carrière, il y a peut-être cette 56minute du match aller entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le score est toujours de 1-0, Paris commence doucement à sentir le souffle chaud de City sur sa nuque, et Kylian Mbappé est propulsé par Di María côté droit dans le dos de la défense mancunienne. Deux hommes ont suivi sa course : Bakker, de très loin, et Marco Verratti, dans l'axe. Le Français contrôle, ajuste Jones d'un crochet, et envoie un ballon fort devant le but en direction de son numéro 6, hors de portée d'Ederson. Oui, mais voilà : l'Italien mesure 1,65m, et des buts, il en claque environ un tous les 31 février. La scène rappelle à s'y méprendre l'occasion manquée de Neymar lors du match retour contre Munich : Verratti se jette, tend sa jambe, mais il est trop court, et peut-être pas suffisamment vif, pour tuer le match. La suite, on la connaît : après une première période éblouissante, Marco s'éteint, comme l'ensemble du PSG, et laisse Manchester lui chiper un match qu'il semblait pourtant tenir fermement entre ses doigts.Marco Verratti est peut-être le joueur qui représente le mieux le PSG de l'ère qatarie. Un joueur au génie indéniable, toujours cité parmi les meilleurs dans sa catégorie, mais trop inconstant et donc toujours un peu juste pour faire réellement partie du gratin. Arrivé au PSG Lire la suite de l'article sur SoFoot.com