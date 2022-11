Veretout, le coin de ciel bleu

Pendant plus d'une heure de jeu, l'OM a fait plus que rivaliser avec Tottenham. Et les Marseillais peuvent remercier Jordan Veretout, pointé du doigt ces dernières semaines par les supporters phocéens, mais bien au rendez-vous. De quoi encore justifier sa possible présence au Qatar.

L'homme à Veretout faire

. Il y a une dizaine de jours, avant la réception de Lens (0-1) , Jordan Veretout faisait un bref constat de son début de saison. Solide depuis le mois d'août, l'ancien pensionnaire de l'AS Roma a encore répondu présent ce mardi soir contre Tottenham (1-2) . Preuve qu'on peut briller dans la tempête.Les statistiques parlent d'elles-mêmes : avec 67 ballons touchés, l'ancien Nantais n'a pas chômé en première période. Présent aussi bien dans l'entrejeu pour cadenasser Højbjerg et Bentancur, ou sur le long de la ligne de touche pour apporter des solutions à Rongier, un cran plus bas, Veretout a été l'un des hommes forts de l'OM dans le premier acte. S'ils étaient pointés du doigt par les supporters à la suite des récents mauvais résultats olympiens, l'international français a mis tout le monde d'accord en ponctuant sa copie d'une passe décisive parfaite. Sur corner joué à deux, Veretout a servi parfaitement Mbemba dans la surface de sa patte droiteC'est d'une reprise de volée du pied gauche qu'il avait obligé Hugo Lloris à se détendre quelques minutes plus tôt (33). Parfait dans la projection, Veretout est surtout venu bloquer les plans d'Antonio Conte, en tribune, et de son adjoint Cristian Stellini après la sortie de Heung-min Son (29). Dans une impasse dans l'entrejeu, le staff de Tottenham avait alors décidé de repasser à cinq au milieu de terrain avec l'entrée d'Yves Bissouma. Mission manquée puisque cette supériorité numérique ne s'est pas faite ressentir. Trois duels remportés pour…