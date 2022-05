information fournie par So Foot • 08/05/2022 à 06:00

Vente de Chelsea : quelle nuance de bleu à l'horizon ?

Sauf revirement de situation, Chelsea changera de mains à la fin du mois de mai. Terminé l'ère Roman Abramovitch, ses deux Ligues des champions et sa stabilité sportive, place à un consortium mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly. Avec de nouveaux propriétaires, les Blues se maintiendront-ils dans l'élite européenne ?

Diversification d'activités dans le sport business pour Boehly

Joue-la comme Liverpool ?

La journée était presque parfaite, pour Todd Boehly. Le matin, un communiqué pour annoncer le deal avec Roman Abramovitch pour environ 4,5 milliards d'euros. L'après-midi, un doublé de Romelu Lukaku pour fêter sous les meilleurs auspices le futur changement d'ère à Chelsea. Puis, la machine s'est grippée avec une réduction du score de Trincão avant l'égalisation dans le bout du bout du temps additionnel par Coady (2-2)... La place en Ligue des champions desne sera donc pas sécurisée ce week-end, à l'image d'un processus de vente qui devra quant à lui passer au révélateur dude la Premier League et du gouvernement britannique avant d'être acté. Ce qui permettrait au club londonien de reprendre une vie économique normale, de l'exploitation de son stade à la vente de produits dérivés, sans oublier la reprise des négociations de transferts ou de renouvellements de contrat.Contraint de vendre son jouet onéreux depuis que ses actifs britanniques ont été gelés, Roman Abramovitch avait donc porté son choix vendredi sur le consortium mené par Boehly pour une négociation exclusive de maximum cinq jours. L'offre : l'équivalent de 3 milliards d'euros pour racheter les parts du milliardaire russe, et environ 1,5 de plus pour investir dans l'institution dans la décennie à venir. La solvabilité de l'acheteur ? Plutôt convaincante. Boehly n'est pas néophyte du sport business : 20% des parts de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, d'autres parts dans la franchise de basket des Los Angeles Lakers ou celles des Los Angeles Sparks, dans la ligue féminine. Aux côtés de celui qui avait déjà tenté d'acheter Chelsea en 2019, quelques autres poids lourds sur le plan financier : Mark Walter, partenaire récurrent de Boehly dans ses investissements sportifs, le milliardaire suisse Hansjörg Wyss ou encore Jonathan Goldstein, un entrepreneur britannique.Qu'attendre de ce nouvel actionnariat, pour les amoureux des?