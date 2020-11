Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : le podium se resserre au large du Brésil Reuters • 20/11/2020 à 09:59







Vendée Globe : le podium se resserre au large du Brésil par Pierre Sarniguet (iDalgo) La lutte pour le podium est intense sur le Vendée Globe où désormais 14 skippers sont passés dans l'hémisphère sud. Le premier de la flotte est toujours le Britannique Alex Thomson mais son avance n'est que deux de 5 milles (soit environ 9 kilomètres) sur Thomas Ruyant. Le troisième est Charlie Dalin qui affiche l'un des rythmes les plus soutenus en course. Hier, il a parcouru près de 499 milles (924 km) pour grignoter une grande partie de son retard sur les deux skippers de tête. Après 13 jours de course, rien n'est fait sur ce Vendée Globe où rappelons-le les marins sont seuls à bord de leur bateau et en toute autonomie.