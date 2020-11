Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : le Cap de Bonne-Espérance en ligne de mire, Thomson abandonne Reuters • 29/11/2020 à 12:16 Temps de lecture: 1 min







Vendée Globe : le Cap de Bonne-Espérance en ligne de mire, Thomson abandonne par Pierre Sarniguet (iDalgo) Deuxième du Vendée Globe 2016, le Gallois Alex Thomson a été contraint de jeter l'éponge. Premier leader de la course, il avait été retardé par des ennuis mécaniques le reléguant en milieu de peloton. Vendredi soir, le sort s'est encore acharné sur lui puisque son bateau a heurté un objet flottant non identifié endommageant fortement le safran tribord. Dans ces conditions, impossible pour lui de poursuivre l'aventure et c'est avec tristesse qu'il a annoncé son abandon. Seule "satisfaction" pour le Gallois, son record de 17 jours pour rallier le Cap de Bonne-Espérance ne sera pas battu par le solide leader de la course Charlie Dalin qui devrait l'atteindre demain, soit 21 jours après le départ des Sables d'Olonne. Il ne reste plus que 31 skippers encore en course à l'aube de la troisième semaine.