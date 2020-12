Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : la course reprend ses droits Reuters • 02/12/2020 à 11:21 Temps de lecture: 1 min







Vendée Globe : la course reprend ses droits par Pierre Sarniguet (iDalgo) La naufrage de Kévin Escoffier avant-hier a secoué le Vendée Globe 2020 mais heureusement, l'histoire s'est bien terminée. Après 12 heures passées sur son radeau de survie, le skipper a été récupéré par Jean Le Cam, l'un des trois marins déroutés pour venir en aide à Escoffier qui était à la troisième place de la course avant l'incident. En ce mercredi matin, la course a repris ses droits avec toujours Charlie Dalin solide leader. Ce dernier est désormais dans l'océan Indien tout comme ses sept premiers poursuivants. Dans la journée, d'autres skippers devraient franchir le Cap de Bonne-Espérance et les rejoindre en direction du sud de l'Australie. Après quatre semaines de course, ils ne sont donc plus que 30 en course dont un duo composé de Le Cam et Escoffier qui sont à bord du bateau du vétéran de la course. Selon les dernières informations, le skipper naufragé devrait être embarqué par un navire de la Marine Nationale vers le 7 décembre. En attendant, il reste en compagnie de son sauveur avec qui il a eu le privilège d'échanger hier quelques mots avec le chef de l'Etat Emmanuel Macron qui a souligné leur courage et leur a souhaité bonne chance pour la suite. Derrière, Alex Thomson, qui a abandonné la course, se dirige à petite allure vers Le Cap en Afrique du Sud où la course s'arrêtera définitivement pour lui après ses déboires mécaniques.