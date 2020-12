Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : la course change de physionomie et de leader Reuters • 15/12/2020 à 10:42 Temps de lecture: 1 min







Vendée Globe : la course change de physionomie et de leader par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Vendée Globe n'est pas, et ne sera jamais un long fleuve tranquille pour les skippers. Pourtant, tout semblait se passer pour le mieux à bord du bateau Apivia de Charlie Dalin qui caracolait en tête de flotte depuis 21 jours. Cependant, tout a basculé hier lorsque le Normand a entendu un grand bruit sur son bateau. Après inspection, le skipper a décelé une avarie sur son foil bâbord le contraignant à réduire très fortement son allure. Cet incident a permis à Thomas Ruyant de prendre la première place de la course juste devant Yannick Bestaven (23 milles nautiques séparent les deux hommes). Pour Charlie Dalin, il faut espérer que les réparations nécessaires ne dureront pas longtemps afin que le marin puisse reprendre son rythme de course. Pour se motiver, il pourra se dire que le même problème été survenu sur le bateau de Thomas Ruyant il y a quelques semaines et qu'aujourd'hui, ce dernier est de nouveau leader de la course. Enfin, sur le plan géographique, la tête de course a franchi le cap Leeuwin au sud de l'Australie.