Vendée Globe : la course change d'hémisphère, Thomson toujours en tête Reuters • 18/11/2020 à 14:35







Vendée Globe : la course change d'hémisphère, Thomson toujours en tête par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les premiers marins du Vendée Globe 2020 vont basculer dans les heures à venir dans l'hémisphère sud après avoir franchi l'Equateur. Le premier d'entre eux sera le Gallois Alex Thomson qui fait toujours course en tête. Après onze jours de course, c'est Thomas Ruyant qui est le premier poursuivant du leader devant Charlie Dalin qui monte pour la première fois depuis le départ sur le podium au détriment de Jean Le Cam. Loin derrière, Jérémie Beyou a enfin quitté les Sables d'Olonne pour se lancer dans une course contre-la-montre qui promet d'être intense.