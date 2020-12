Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : Escoffier secouru par Le Cam après avoir coulé son bateau Reuters • 01/12/2020 à 10:16







Vendée Globe : Escoffier secouru par Le Cam après avoir coulé son bateau par Pierre Sarniguet (iDalgo) Hier après-midi aux environs de 14H45 (heure locale), Kévin Escoffier a déclenché sa balise de détresse avant d'envoyer ce message d'urgence "Je demande assistance, je coule, ce n'est pas une connerie". Situé à quelques mille kilomètres de la pointe sud du continent Africain, le skipper s'est réfugié sur son radeau de survie en attendant de l'aide après avoir littéralement cassé son bateau en deux. Très rapidement, la direction de course a demandé à Jean Le Cam, Boris Herrmann, Yannick Bestaven et Sébastien Simon de se dérouter pour venir en aide à Escoffier. Le premier cité est arrivé sur les lieux sur les coups de 17 heures mais il lui faudra plus rondes dans le secteur avant de récupérer un Kévin Escoffier en bonne santé. Une fois à bord du bateau de son sauveteur, le skipper de 40 ans a rassureé ses proches lors d'un appel vidéo où il explique avoir plié son bateau en deux avant de le voir couler en quelques secondes. Pour lui la course s'arrête donc au sud de l'Afrique où il sera débarqué laissant ensuite Jean Le Cam reprendre sa route. Ce matin, le classement de la course est lui toujours dominé par Charlie Dalin avec 219 milles nautiques (405 kilomètres) d'avance sur Thomas Ruyant. Jean le Cam a lui rétrogradé à la 7e place mais ce contre-temps ne devrait pas le contrarier, car en 2009, il avait lui-même dû être secouru par Vincent Riou.