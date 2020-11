Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : Dalin toujours en tête mais reste méfiant Reuters • 28/11/2020 à 08:43 Temps de lecture: 1 min







Vendée Globe : Dalin toujours en tête mais reste méfiant par Pierre Sarniguet (iDalgo) Charlie Dalin est depuis lundi dernier le leader du Vendée Globe. Au fil des jours, il s'est construit une avance très intéressante sur ses adversaires lui permettant de compter à l'heure actuelle plus de 300 milles nautiques d'avance sur on premier poursuivant Thomas Ruyant. Une avance qui ne lui permet pas de se reposer sur ses lauriers car le marin sait pertinemment que le passage du Cap de Bonne-Espérance sera un point délicat de la course dans cette zone où les courants marins froids de l'océan Atlantique rencontrent ceux plus chauds de l'océan Indien. Pour la troisième place, la lutte est toujours aussi serrée entre une dizaine de skippers dont Samantha Davies, 9e de la course et première femme au classement.