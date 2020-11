Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : Dalin prend le large Reuters • 27/11/2020 à 11:00 Temps de lecture: 1 min







Vendée Globe : Dalin prend le large par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le skipper Charlie Dalin est à présent un solide leader sur le Vendée Globe. Petit à petit, il creuse l'écart sur son premier poursuivant Thomas Ruyant qui pointe désormais à plus de 221 milles nautiques (409 kilomètres). Ce dernier a d'ailleurs perdu un peu plus de temps hier avec des problèmes de foil sur son bateau. En troisième position Jean Le Cam fait toujours belle impression mais ne doit pas se reposer sur ses lauriers car derrière lui, il sont une dizaine à le poursuivre, resserrés dans un mouchoir de poche. Dans ce peloton, Samantha Davies est en neuvième position et reste toujours la meilleure femme au classement de cette course où 32 des 33 skippers au départ son toujours en lice.