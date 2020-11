Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vendée Globe : Charlie Dalin solide leader Reuters • 25/11/2020 à 10:19







Vendée Globe : Charlie Dalin solide leader par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Normand Charlie Dalin est depuis lundi matin le nouveau leader du Vendée Globe édition 2020. Le skipper Français mène la course avec près de 80 milles nautiques (148 km) d'avance sur Thomas Ruyant. Au cœur de l'Atlantique sud, les marins doivent faire face à un anticyclone de Saint-Hélène capricieux qui leur envoie des vents faibles et parfois contraires. Dans ces conditions, le schéma de la course est identique à celui de la veille. Sur le podium on retrouve l'expérimenté Jean Le Cam tandis que la première femme de cette course, Samantha Davies, navigue actuellement à la 9e place.