Vendée Globe : cap à l'est Reuters • 24/11/2020 à 10:05 Temps de lecture: 1 min







Vendée Globe : cap à l'est par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les marins du Vendée Globe 2020 qui en est à sa troisième semaine de course mettent le cap à l'est. Après avoir descendu l'Atlantique, les skippers se dirigent à présent vers le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Pour le moment, c'est Charlie Dalin qui mène la troupe avec une avance de 37 milles (60 km) sur Thomas Ruyant. Ces deux bateaux se détachent légèrement d'un peloton où Jean Le Cam gère son rythme pour remonter sur le podium provisoire de cette épreuve autour du monde et sans assistance. Longtemps leader depuis le départ des Sables d'Olonne, Alex Thomson a perdu beaucoup de temps durant des réparations nécessaire sur son bateau le contraignant à réduire la voilure. Ce matin, le Gallois estimait en avoir terminé avec ses problèmes et son rythme de croisière repartait à la hausse (il est désormais 7e). En début de journée enfin, nous apprenions que le bateau de Sébastien Destremeau était à l'arrêt, victime d'une avarie importante au niveau de la quille.