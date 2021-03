Vélo virtuel: quand le jeux vidéo vous fait faire du sport

La pandémie contribue à favoriser l'essor du vélo virtuel. crédit photo : Shutterstock

La pandémie contribue à favoriser l'essor du vélo virtuel. Le premier championnat du monde en ligne vient de se dérouler en décembre 2020. Cette compétition a vu s'opposer amateurs et professionnels du deux roues. Si le e-cycling demeure marginal dans l'e-sport, il pourrait bien s'imposer dans les esprits dans les années à venir.

La mode du vélo virtuel

Parmi les grands gagnants de la pandémie, on retrouve le secteur du jeux vidéo, présent dans nos vies sous différentes formes. Les confinements ont permis de populariser, auprès des cyclistes contraints de rester chez eux, le vélo virtuel ou e-cycling à partir de plateformes de home-training.

Zwift, Bkool, Kinomap, Road Grand Tour... les applications de cyclisme virtuel ont le vent en poupe. Le leader Zwift compte ainsi près de 2,8 millions de personnes abonnées dans le monde, dont 140.000 en France et enregistre sur l'année 2020 une hausse de 354% de nouveaux abonnés par rapport à 2019. Un record!

Vélo virtuel: un plaisir pour amateurs et professionnels

Les vélos adaptés coûtent entre 150 et plus de 3.000 euros pour les modèles les plus sophistiqués. Pour se prendre au jeu, il suffit d'acheter un vélo d'appartement basique ou un home-trainer plus sophistiqué et d'installer sur la roue arrière un capteur de vitesse Bluetooth avant de télécharger l'application vidéoludique de son choix. Les abonnements sont généralement compris entre 10 euros et 15 euros par mois. Une fois l'application ouverte, on pédale sur de véritables circuits seul ou en groupe. Des tests physiques et des entraînements sont également disponibles sur les différentes plateformes avec des modes compétitions depuis lesquels il est possible d'affronter de véritables champions. Ainsi, en avril 2020, 13 coureurs professionnels prenaient part au premier Tour des Flandres virtuel, retransmis en direct à la télévision belge flamande devant 600.000 spectateurs.

Le développement du e-cycling

La sensation d'immersion de ces applications est totale. Ces simulateurs reproduisent fidèlement les parcours topographiques de certains circuits très populaires comme sur Bkool voire des vidéos géo localisées comme sur Kinomap. L'e-cycling est loin d'être, dans le milieu de l'e-sport, une pratique développée. Les grandes compétitions avec à la clé des prix importants sont rares. L'intérêt médiatique reste mineur. Et les opérations de sponsoring sont quasi inexistantes. Une première ligue professionnelle de cyclisme a pourtant été lancée en 2019 et des mondiaux se sont déroulés en décembre 2020 pour la première fois. Une compétition 100% mixte où professionnels et amateurs du deux roues se sont affrontés.