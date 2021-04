Vas-y Frenkie, c'est bon !

Auteur d'une prestation XXL lors de la finale de coupe d'Espagne contre l'Athletic Club, Frenkie De Jong fait coïncider son retour au plus haut niveau avec celui proposé par le Barça. Tout sauf un hasard, puisque le Batave participe très activement à la gestion du tempo imposé par les Catalans, sous la houlette de Ronald Koeman.

Fruit de la pression

Un à un, les chevaliers du FC Barcelone ont prêté serment d'allégeance au maître des lieux. La Coupe du Roi a déjà été soulevé conjointement par Sergio Busquets et Leo Messi, mais la grande star de l'épilogue de cette finale contre l'Athletic Club maîtrisée de A à Z reste. Auteur de ses huitième et neuvième réalisations en dix finales de Coupe d'Espagne, Messi voit ses partenaires se succéder pour prendre une photo souvenir en compagnie du trophée et du sextuple Ballon d'or. L'Argentin serait-il sur le point de quitter le Barça en fin de saison ? Personne ne le sait. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à Séville, le numéro 10 du Barça n'a pas été le footballeur le plus influent de la rencontre. Ce joueur-là, c'est Frenkie De Jong.Comment le prouver ? En se concentrant sur les actions décisives de la partie même si, dès la quatrième minute de jeu, c'était déjà FDJ qui trouvait le poteau d'Unai Simón sur une frappe croisée. Le festival a été réellement inauguré après une heure de jeu. Avec une possession de balle outrancière (84% avant l'ouverture du score), le travail collectif du Barça finit par payer et l'Ahtletic Club craque sous les vagues des. Lancé sur le flanc droit par Messi, De Jong appuie son centre et donne l'opportunité à Antoine Griezmann, malheureux quelques minutes plus tôt, d'ouvrir le score et de dérouiller son compteur but bloqué au Barça depuis le 21 mars dernier. Trois minutes plus tard, le Batave est à la réception du centre de Jordi Alba pour dompter le ballon d'une tête piquée dans les six mètres adverses et mettre les siens en position de force : 2-0. Le spectacle n'est pas tout à fait terminé : dans le cœur du jeu, le blondin met Messi en orbite à la suite d'un délicieux double une-deux pour permettre à la star barcelonaise de briller à son tour (68, 3-0). Avec deux passes décisives et un but, le Hollandais devient le premier footballeur impliqué dans trois buts dans une même finale de Coupe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com