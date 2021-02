Varane, le chant du coq

Auteur d'un doublé décisif contre Huesca ce week-end, Raphaël Varane a permis au Real Madrid d'éviter un revers face à la lanterne rouge de Liga et marque de nouveaux points dans la quête de reconnaissance en tant que leader du vestiaire madrilène. Pour le champion du monde 2018, l'heure est venue de briser les clichés.

À la recherche du respect

Ce n'était pas une décision réjouissante, mais c'était probablement la plus sage. En accord avec les médecins du Real Madrid, Sergio Ramos a choisi d'être opéré de son ménisque gauche défaillant qui rendait impossible son retour sur les terrains depuis déjà deux semaines. En interne, il y avait légitimement de quoi s'inquiéter de la convalescence de SR4 après la défaite contre Levante et l'exclusion express de son remplaçant au poste, Eder Militão, présent seulement sept minutes de jeu sur la pelouse. Malgré les retours de Zidane et Nacho une semaine plus tard, le mauvais scénario a semblé se répéter à Huesca à la suite de la splendide ouverture du score de Javi Galán. Sauf qu'au moment de bomber le torse, Raphaël Varane est apparu pour affirmer que ce Real possède toujours de la ressource mentale.Lors de la conférence de presse d'avant-match, Zinédine Zidane était sorti de sa zenitude habituelle pour hausser le ton dans sa langue maternelle. Son objectif ? Simplement demanderde la part de la presse, toujours prête à mettre en doute la capacité d'un entraîneur à commander les opérations quand une mauvaise dynamique pointe le bout de son nez. Cela tombe bien, Raphaël Varane est également à la recherche de cedepuis son arrivée au Real Madrid il y a bientôt dix ans. Non, Varane n'est plus ce jeune défenseur central français précoce et prometteur. À 27 ans, le stoppeur s'est construit un palmarès long comme le bras avec, entre autres, quatre C1, trois championnats d'Espagne et un statut de champion du monde. Pourtant, lene semble toujours pas à l'ordre du jour. Pourquoi ? Parce que Varane est encore considéré comme l'assistant de l'emblématique Sergio Ramos, et en l'absence du capitaine, l'international tricolore récolte sournoisement l'étiquette