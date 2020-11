Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Vannes conforte son leadership, Soyaux-Angoulême brise sa série de défaites Reuters • 27/11/2020 à 23:11 Temps de lecture: 1 min







Vannes conforte son leadership, Soyaux-Angoulême brise sa série de défaites par Léo De Garrigues (iDalgo) Au sommet du classement de Pro D2, Vannes a pris le meilleur sur Oyonnax (30-20) en ouverture de la 11e journée. A égalité à la mi-temps (13-13), les hommes de Jean-Noël Spitzer ont accéléré au retour des vestiaires pour prendre le meilleur sur son adversaire du soir. Il s'agit de la première défaite de la saison pour l'USO. A l'autre bout du classement, Soyaux-Angoulême a glané son premier succès depuis début septembre. Après 7 défaites consécutives, les hommes de Vincent Etcheto ont battu Valence-Romans (30-19). Perpignan grimpe au 2e rang après sa victoire sur Aurillac (30-6) tandis que Montauban n'a fait qu'une bouchée du Stade Montois (30-13). Dans les autres matchs de la soirée, Rouen et Carcassonne ont respectivement pris le meilleur sur Béziers et Grenoble.