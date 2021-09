Vanessa Gilles, au nom des femmes

Championne olympique avec le Canada à Tokyo, Vanessa Gilles veut réaliser deux autres rêves. Le premier : se qualifier pour la première fois en Ligue des champions avec les Girondines de Bordeaux. Le deuxième : devenir à 25 ans un symbole du combat pour l'égalité dans le foot féminin, à l'instar de Megan Rapinoe.

"La technique n'était vraiment pas son fort. Elle a même avoué qu'elle n'arrivait pas à faire une passe à dix mètres."Joé Fournier, entraîneur de Vanessa à Louis-Riel

Ce 8 septembre 2021 peut devenir une date historique pour les Girondines de Bordeaux. Leur barrage les opposant à Wolfsburg, double vainqueur et triple finaliste de la Ligue des champions féminine, les Bordelaises peuvent se qualifier pour la première fois de leur histoire pour la plus grande compétition européenne. Battues avec les honneurs en Allemagne (3-2), les filles de Patrice Lair sont à 90 minutes d'un exploit retentissant. Une victoire ce mercredi permettrait également de prolonger le bel été de Vanessa Gilles. La défenseuse de Bordeaux, championne olympique avec le Canada, est devenue une référence dans le championnat français, quatre ans après son arrivée en Gironde et dix après ses débuts dans le foot.Rien ou presque ne destinait la joueuse de 25 ans à percer dans le foot. Ancienne tenniswoman de niveau provincial, Vanessa Gilles s'est logiquement inscrite dans le programme de tennis de l'école Louis-Riel à Ottawa. Mais l'aventure a été écourtée, la faute à un emploi du temps démentiel, entre les entraînements quotidiens de 12h30 à 19h et les voyages à Toronto le week-end pour les tournois., se souvient la Canadienne, qui a passé une grande partie de son enfance à Shanghai, son père étant gérant d'un hôtel.Exit la balle jaune donc, pour un ballon plus gros, au grand désarroi des parents qui avaient investi tant de temps et d'argent. Mais l'appel du foot était trop fort, dans le sillage d'un frère aîné jouant depuis quelques années déjà.