Vanderson, la révélation brésilienne de Monaco

Arrivé sur le Rocher en janvier, Vanderson n'a pas eu besoin d'une longue période d'adaptation pour commencer à se faire un nom en Ligue 1. À 20 ans, le latéral droit, souvent utilisé un cran plus haut par Philippe Clement, a contribué au réveil de l'ASM en championnat.

Monaco Nice le 20/04/2022 à 19:00 Ligue 1 Diffusion sur

"Il comprend déjà le français, il est toujours au service de l'équipe, peu importe le poste auquel je l'aligne, et il grandit à chaque rencontre."

La saison de l'AS Monaco n'est pas encore à jeter à la poubelle. Un mois après une élimination précoce face à Braga en Ligue Europa et une triste défaite à Strasbourg , un enchaînement qui avait donné des envies de révolution à Dmitri Rybolovlev, le club princier est de retour dans la course au podium et à une qualification en Ligue des champions. Le succès à Rennes (2-3) a ravivé les ambitions des dirigeants monégasques et le derby contre Nice, ce mercredi soir, est un beau rendez-vous pour confirmer ce renouveau. Celui-ci est bien sûr lié aux performances du capitaine Wissam Ben Yedder, ultra-décisif et redevenu titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Philippe Clement, mais pas seulement. Arrivé du Brésil en janvier, Vanderson, 20 ans, commence à se faire un nom dans le championnat de France et ressemble déjà à une bonne pioche pour l'ASM.