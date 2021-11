Van Gaal qualifie les Pays-Hauts !

Voilà, c'est fait : les Oranje seront bien à la Coupe du monde 2022 au Qatar après leur victoire finale 2-0 face à la Norvège, mardi soir. Ils le doivent grandement à leur sélectionneur Louis van Gaal, parachuté cet été après la désillusion de l'Euro 2020.

Omelette norvégienne sans casser d'œufs

Évidemment, tout aurait été plus simple mardi soir à Rotterdam si les Néerlandais n'avaient pas stupidement buté sur le Monténégro samedi (2-2) après avoir mené 2-0. Talonnés de près par la Norvège et la Turquie, ils ont complètement été timorés par la peur du bide. Et face à des Norvégiens privés d'imagination et d'Erling Haaland, ils n'ont pas offert le bouquet final attendu avec un large score.Dans un Stade du Kuip complètement vide pour cause de Covid, les Bataves ont accompli ce qu'ils savent le moins bien faire : gérer. C'est-à-dire préserver le point du match nul qui les qualifierait direct au Qatar. Stressés, tendus, ils ont donc offert un festival de passes en retrait, dont pas mal au gardien Cillessen, ont effectué un marquage volontariste de tous sur des Norvégiens limités et ont lancé quelques rares offensives souvent signées Danjuma. Cette bouillie indigeste s'est achevée sur un but tardif de Bergwijn (84) puis d'un autre de Depay sur un service de ce dernier, parti de son camp dans un raid létal (91). Un 2-0 au frein à main qui a toutefois satisfait le sélectionneur Van Gaal, assis en fauteuil roulant après une chute de vélo :. Des propos pas si anodins qui répondent en creux à une lacune persistante des: l'aléatoire redéploiement défensif à la perte et la difficulté à mieux neutraliser le jeu adverse dans la moitié néerlandaise. Un problème déjà observé à l'Euro, l'été dernier... Mais tout ça, Louis van Gaal aura tout le temps de s'en occuper plus tard vu le peu de temps qu'il a eu pour redonner un souffle conquérant à ses gars. Seconds à son arrivée en août, à un point de la Turquie, les Hollandais ont inscrit ensuite 22 buts en 7 matchs et fini premiers de la poule G. Après le revers 4-2 à Istanbul en mars dernier, beaucoup les voyaient au mieux en barrages. La Tulipe de Fer a su aller à l'essentiel en sélectionnant les meilleurs du moment, en revenant au bon vieux 4-3-3 national et en figeant un onze type quasi inamovible : Bijlow (Feyenoord) dans les buts, Dumfries, De Vrij (ou De Ligt), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com